CCOO pide a Roqueñí (El Musel) que "deje de enredar" con la parcela de los antiguos astilleros Naval Gijón

"Tiene que pasar a disfrute de la ciudadanía", defiende Espina sobre ese espacio

GIJÓN, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón, Jorge Espina, ha tildado este miércoles de "artificial" la polémica suscitada en torno a la cesión de la franja litoral en los antiguos terrenos de los astilleros Naval Gijón y ha acusado a la actual presidenta del puerto gijonés de El Musel, Nieves Roqueñí, de "enredar" con este proyecto.

"No entendemos la posición de la presidenta de la Autoridad Portuaria de, por una parte, incumplir con un convenio acordado entre la propia Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Gijón, y por otra parte, esta política de hoy no meto en el Orden del Día, mañana filtro, hoy no comento", le ha afeado Espina, quien ha comparecido en este día en rueda de prensa.

Ha recalcado, asimismo, que "bastantes asuntos tiene la Autoridad Portuaria de Gijón de los que preocuparse para estar entretenidos en la discusión acerca de quién desbroza o no desbroza unos terrenos", ha apuntado, a lo que ha citado algunos ejemplos como la reanudación de la Autopista del Mar o la desaparición de carbón de las instalaciones portuarias, según una nota de prensa de CCOO.

Espina, con todo, ha considerado que los terrenos "tienen que pasar a disfrute de la ciudadanía para formar parte del proyecto de 'Naval Azul'".

EMPRESAS MUNICIPALES

Por otro lado, referente a las empresas municipales, se ha mostrado en contra de cualquier proceso de externalización "afecte a 2, a 20 o a 200".

Espina ha querido dejar claro, unido a ello, que CCOO apoyará a cualquier sección sindical de estas empresas "que tenga por bandera la defensa del carácter público y de los puestos de trabajo".