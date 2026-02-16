CCOO rechaza la declaración de PIER para el proyecto de Costco y dice que perjudicará el pequeño comercio

Polígono de Bobes, en Siero - SEKUENS

OVIEDO 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO de Asturias ha emitido este lunes una nota de prensa en la que muestra su rechazo al acuerdo del Gobierno asturiano de aprobar la declaración de Proyecto de Interés Estratégico (PIER) para la superficie comercial prevista por la sociedad Costco Wholesale Spain, que se instalará en Siero. El sindicato advierte que la decisión perjudica al pequeño comercio.

"Costco no es inversión industrial, no es tractor de futuras inversiones, no añade ninguna innovación ni tampoco valor añadido al territorio", han lamentado desde la organización, señalando que el proyecto no cumple los requisitos para ser declarado como proyecto estratégico de interés para Asturias.

"La estrategia para el futuro de Asturias no puede ser la construcción de un supermercado. Uno que además viene a depredar el comercio local del concejo de Siero", han criticado desde CCOO.

Explican que los posibles beneficios que genere Costco no van a repercutir en el concejo ni por la vía fiscal ni por el consumo de productores locales. "Costco no genera empleo de calidad y destruirá el que ahora forma el tejido del pequeño comercio sierense", han lamentado.

CCOO de Asturias lamenta que la ley de proyectos estratégicos se "haya hecho a medida" de la "intención electoralista y personal" del alcalde de Siero, Ángel García. "La declaración de Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) llega para atender el capricho particular del alcalde antes que al general de los propios vecinos de Siero y de todos los asturianos", afirman desde la organización.

Por último, dicen que si las ciudades más modernas y avanzadas de Europa están apostando por cuidar el comercio de barrio y reforzar la economía local frente a grandes multinacionales, Asturias ha decidido "ir en dirección contraria y contribuir a la extinción del pequeño comercio".