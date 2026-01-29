CCOO rechaza la reducción de unidades de Infantil en Vega Guceo

Archivo - Consejería de Educación del Principado de Asturias - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Enseñanza de CCOO ha mostrado este jueves su rotundo rechazo a la propuesta de la Consejería de Educación del Principado de Asturias de reducir, para el próximo curso, las unidades de la etapa de Educación Infantil en el CP Vega Guceo (Turón), pasando de tres a dos unidades.

Según la organización, la decisión se basa exclusivamente en la matrícula actualmente registrada, sin considerar datos esenciales para una planificación "rigurosa y ajustada" a la realidad del centro.

CCOO advierte de que esta medida implica la pérdida de unidades, la supresión de puestos de plantilla definitiva y una "grave desestabilización de la plantilla docente, con el consiguiente impacto negativo sobre la continuidad pedagógica, el clima del centro y la calidad educativa del alumnado".

La organización dice que la propuesta de la Consejería no tiene en cuenta el censo de nacidos en los últimos años, y su repercusión en la matrícula de futuros cursos. "Consideramos que esta propuesta de reducción de unidades supone un nuevo golpe al futuro de las cuencas mineras, siendo esencial la oferta de una educación pública de calidad en todos los rincones de la misma como una de las patas que garantice el futuro de este territorio y de las familias trabajadores de la Cuenca", ha comentado.

Defienden que no puede haber discriminación entre los centros de las cuencas y los de núcleos urbanos de mayor tamaño. "La escuela pública en zonas con menor densidad poblacional, como Turón, requiere mayores apoyos, estabilidad en sus plantillas y recursos suficientes para atender a todo su alumnado", sostienen.

El sindicato de Enseñanza de CCOO exige a la Consejería de Educación que reconsidere esta medida, mantenga las tres unidades de Infantil y refuerce su compromiso con la educación pública en todas las comarcas asturianas en la línea del Pacto Asturias Educa. "Garantizar una enseñanza de calidad para los hijos e hijas de las familias trabajadoras es una responsabilidad básica de un gobierno que pretende defender a la mayoría trabajadora de Asturias", concluyen.