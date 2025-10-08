CCOO reclama soluciones ante siete años de "autoritarismo" en la dirección del Instituto de Roces

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Asturias, Borja Llorente, se ha referido este miércoles a la problemática del Instituto de Roces, en Gijón, caracterizada por "el autoritarismo en la gestión por parte del equipo directivo" durante los últimos siete años.

El sindicalista, a preguntas de los perioristas, ha dicho que los conflictos con el centro han llegado incluso a la vía judicial, donde sus tesis fueron refrendadas por el juez, en relación con una denuncia presentada por una afiliada afectada por la situación en el instituto.

CCOO ha destacado que la Inspección Educativa y el Servicio de Prevención de Riesgos :aborales del Principado de Asturias han intervenido en varias ocasiones, elaborando un documento de más de cien páginas con recomendaciones para mejorar "el clima que existe en el centro" debido a los "riesgos psicosociales asociados a ese estilo autoritario".

El sindicato ha exigido a la Consejería que "se ponga orden" y se forme un nuevo equipo directivo, ya que el actual "ha sido incapaz de que haya una cierta paz y un cierto diálogo y un funcionamiento normal en el centro" durante siete años.