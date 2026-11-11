CCOO reclama que la vivienda digna sea eje central de los programas electorales

Ana Belén García Losada - CCOO

OVIEDO 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La responsable de Vivienda de CCOO en Asturias, Ana Belén García Losada, ha afirmado este martes que el seguimiento de la huelga general en Asturias está siendo un éxito y que está en torno al 70% de seguimiento. La sindicalista espera que la vivienda digna sea eje central de los programas electorales tras esta jornada de movilización.

En unas declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la manifestación convocada en Oviedo, García Losada se ha referido a las principales reivindicaciones de la huelga, que pasan por esa vivienda digna, por unos salarios que hagan recuperar a los trabajadores lo perdido con el incremento de la inflación, por unas condiciones dignas en el servicio y en las condiciones laborales del sector público, así como por los desbloqueos de los convenios y del acuerdo marco.

La responsable de Vivienda ha planteado que a partir de mañana seguirán luchando por una vivienda digna" y ha instado ap poner este mensaje en los programas electorales, criticando además el "bloqueo parlamentario" de la derecha y la extrema derecha que, según ha denunciado públicamente, buscan "acabar con nuestro estado de bienestar, y que los servicios públicos los paguemos todos de nuestro bolsillo".

Además, García Losada ha subrayado que CCOO ha logrado movilizar a trabajadores en sectores estratégicos durante la jornada de paro del 11 de noviembre.

Ha dicho que ha quedado demostrado que el sindicato tiene "músculo" en sectores estratégicos como es el de la industria, la educación, los servicios públicos, la sanidad, incluso en sectores precarios como, por ejemplo, minoristas de alimentación.

La sindicalista ha asegurado "nadie podrá decir que no tenemos presencia en la calle, en los centros de trabajo, y esto no termina hoy, empieza mañana", trasladando el mensaje de que la lucha continuará más allá de la jornada de huelga.