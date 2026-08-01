CCOO reivindica la recuperación de Perlora como un espacio público y de turismo social - CCOO

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha reivindicado este sábado la recuperación de la Ciudad de Vacaciones de Perlora como un espacio público y de turismo social, durante una jornada lúdico-reivindicativa organizada junto a Ecologistas en Acción bajo el lema 'Por una Perlora pública y social'.

La iniciativa ha incluido una visita guiada, una comida popular, juegos infantiles, espacios de convivencia y una marcha ciclista. En el acto, el secretario general de CCOO de Asturias, José Manuel Zapico, ha defendido la necesidad de recuperar este enclave tras "veinte años de abandono" y apostó por un modelo de turismo "inclusivo" que permita a todas las personas disfrutar de vacaciones "a un coste razonable".

Zapico ha explicado que espacios como la Ciudad de Vacaciones de Perlora eran "fundamentales" para garantizar el derecho al descanso de la población y ha reiteradp la defensa de un modelo de gestión pública. Asimismo, ha mostrado el rechazo del sindicato a que el complejo "se convierta en un resort privado" gestionado mediante una concesión de larga duración y a que se altere "la referencia arquitectónica y paisajística" del enclave, que ha calificado como una seña de identidad de Asturias.