CCOO, Suatea y UGT presentan una propuesta de calendario escolar pedagógico para el curso 2026/2027

Archivo - Colegio - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales de la enseñanza pública asturiana de CCOO, UGT y Suatea han remitido a la Consejería de Educación su propuesta conjunta de calendario escolar para el curso 2026/2027, basada en criterios pedagógicos y en las recomendaciones de expertos en educación.

La propuesta contempla un total de 177 días lectivos, dentro del marco normativo vigente, manteniendo además la posibilidad de que los ayuntamientos determinen dos días no lectivos de carácter local.

El curso escolar se iniciaría el 9 de septiembre de 2026 y finalizaría el 23 de junio de 2027, con una distribución equilibrada de los periodos lectivos a lo largo del año.

Según han informado desde los sindicatos, frente al modelo tradicional de calendario escolar, históricamente vinculado a hitos de carácter religioso, las organizaciones sindicales plantean un calendario pedagógico moderno, que mantiene los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa, pero introduce además descansos pedagógicos periódicos, aproximadamente cada siete semanas lectivas.

"Este enfoque permite que el alumnado disponga de pausas regulares a lo largo del curso, favoreciendo el descanso, la recuperación del ritmo de aprendizaje y el bienestar emocional", señalan.

Argumentan que diversos estudios pedagógicos señalan que la alternancia equilibrada entre periodos de trabajo y descanso mejora la atención, reduce la fatiga y contribuye a un mejor rendimiento académico.

La propuesta distribuye los días lectivos de forma más homogénea entre los tres trimestres, evitando largos periodos continuados de actividad lectiva y "reduciendo los desequilibrios" existentes en el calendario tradicional.

De este modo, el primer trimestre contaría con 68 días lectivos, el segundo con 48 y el tercero con 61, lo que supone una organización "más racional y coherente con los procesos de enseñanza y aprendizaje", afirman las organizaciones.

Las organizaciones sindicales destacan que el calendario pedagógico no es una propuesta experimental ni improvisada, sino un modelo "consolidado" que ya ha sido implantado con éxito en otras comunidades autónomas, como Cantabria, y en países de nuestro entorno, como Francia, donde forma parte de una planificación educativa orientada al bienestar del alumnado y a la mejora de los resultados educativos.

CCOO, Suatea y UGT consideran que avanzar hacia un calendario escolar basado en criterios pedagógicos es una medida necesaria para modernizar el sistema educativo, adaptarlo a las necesidades reales del alumnado y del profesorado y contribuir a una educación pública de mayor calidad.

Por ello, las organizaciones firmantes confían en que la Consejería de Educación valore su propuesta "con responsabilidad y apertura", teniendo en cuenta la experiencia acumulada, la evidencia pedagógica disponible y el consenso sindical existente en torno a este modelo.