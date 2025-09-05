CCOO se suma a las protestas en la Vuelta contra el equipo Israel Premier Tech en apoyo al pueblo palestino

OVIEDO 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha anunciado este viernes su apoyo y participación en las movilizaciones pacíficas convocadas durante las etapas asturianas de la Vuelta Ciclista a España para denunciar, según el sindicato, el "blanqueo" de las políticas de Israel a través del deporte y reclamar el fin de la violencia contra el pueblo palestino.

La organización sindical, integrada en la plataforma 'Asturies con Palestina', ha señalado que las protestas buscan visibilizar la situación en Gaza y reclamar la exclusión del equipo Israel Premier Tech de la ronda española, al considerar que su presencia supone dar respaldo a "una política de destrucción".

CCOO subraya que el ciclismo y la Vuelta a España son un escaparate internacional para Asturias, pero defiende que no deben servir "para lavar la imagen de un genocidio". La dirección del sindicato en Asturias, encabezada por su secretario general, José Manuel Zapico, participará en las acciones previstas entre este viernes y el domingo en distintos puntos del recorrido.

Las protestas incluirán presencia de banderas palestinas en las denominadas etapas reinas y manifestaciones a lo largo de los principales tramos de la carrera. Según CCOO, la Vuelta permitirá mostrar tanto los paisajes de Asturias como el "compromiso por la justicia social y la paz".