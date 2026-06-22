CCOO tilda de "insuficiente" la respuesta de la Administración al calor extremo en las escuelas infantiles de Asturias

Archivo - Ola de calor en Oviedo. Termómetro 34 grados en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO Asturias considera "insuficientes" las medidas adoptadas por la Administración para hacer frente a las altas temperaturas en las escuelas infantiles y los centros educativos de la comunidad, por lo que ha exigido soluciones "definitivas" y "estructurales" que garanticen la seguridad de trabajadores y menores.

El sindicato ha recordado en una nota de prensa que su presión ante la Inspección de Trabajo, mediante una denuncia presentada el pasado 25 de mayo por las condiciones de calor extremo, forzó la publicación de la 'Guía de actuaciones ante fenómenos meteorológicos adversos' por parte de la Consejería. Sin embargo, ha advertido de que la medida principal --permitir el ajuste del horario previa solicitud de la dirección-- resulta "claramente insuficiente" para los centros de primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años).

CCOO ha criticado que estos centros sufren deficiencias estructurales como la falta de aislamiento térmico, ventilación adecuada, climatización o patios protegidos del sol. Asimismo, ha remarcado la especial vulnerabilidad de los bebés y niños de estas edades, quienes presentan un mayor riesgo para su salud al no regular su temperatura corporal con la misma eficacia que los adultos.

El sindicato ha calificado también de "insuficientes" las actuaciones del Ayuntamiento de Oviedo, que ha comunicado el reparto de equipamiento portátil, la revisión de climatizaciones existentes y la realización de mediciones. Para el sindicato, "medir no reduce la temperatura y repartir equipos sin mantenimiento deja sin respuesta a la mayoría de las escuelas".

Por ello, ha reclamado la adaptación de los edificios, la climatización efectiva, protocolos automáticos y el adelanto del cierre del mes de julio cuando sea necesario, criticando que estos centros sigan abiertos soportando condiciones extremas mientras el resto de etapas ya ha finalizado el curso. "El calendario escolar del primer ciclo de Educación Infantil deba adaptarse a la realidad climática actual", aseveran desde CCOO.