CCOO traslada su apoyo a la plantilla de Corteva ante el inicio de la huelga contra el ERE

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Comarcal de Comisiones Obreras de Gijón ha mostrado este jueves su respaldo a la plantilla de la empresa Corteva, en el conflicto que mantienen con la patronal por el ERE de extinción planteado "unilateralmente", con la pérdida de puestos de trabajo que conlleva y el cierre de un centro de producción en las instalaciones de Tamón, y que ha llevado al inicio de una huelga que se prolongará las próximas semanas en diferentes días.

El secretario general del sindicato, Jorge Espina, ha señalado en nota de prensa su preocupación ante el conflicto, que afectará "a casi 80 trabajadores, pero que desde CCOO mucho nos tememos que acabe afectando también a más compañeros y compañeras de las propias oficinas".

A juicio de la organización, "no hay causas que justifiquen esta drástica decisión por parte de la empresa", además de la opacidad a la hora de trasladar las respuestas acerca de las motivaciones reales de la misma, ante las preguntas planteadas por la representación de la plantilla.

Además, han criticado la falta de voluntad negociadora de la compañía, ya que plantea el cierre de la planta de fitosanitarios sin haber buscado alternativas, habiéndose mejorado en los últimos años la rentabilidad y sin que la instalación registre pérdidas.

La plantilla de Corteva ha convocado seis jornadas de huelga que se inician hoy y se repetirán mañana y los próximos 14, 15, 21 y 22 de Julio, realizando concentraciones a la entrada de las instalaciones de la compañía entre las 7 y las 10 de la mañana.