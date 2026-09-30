CCOO y UGT exigen una reunión urgente a Hacienda para abordar la situación de Sograndio

Archivo - Centro de Menores de Sograndio, en Oviedo - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones sindicales CCOO del Hábitat de Asturias y UGT han reclamado a la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos la convocatoria de una reunión urgente para abordar la situación del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio.

En una nota de prensa, señalan que, a pesar de la solicitud formal presentada por ambos sindicatos, la Administración autonómica continúa sin facilitar una fecha para dicho encuentro, a pesarpuntual. Destacan que "no se está ante una cuestión menor ni ante un conflicto puntual", sno que se trata de un centro de responsabilidad penal de menores en el que "se han producido incidentes graves y en el que los propios trabajadores de seguridad han denunciado públicamente problemas que afectan directamente a su integridad".

En la misma nota de prensa, indican que a ello se suma "la información publicada el pasado 28 de septiembre sobre una actuación policial relacionada con trabajadores contratados como auxiliares de servicio y las acusaciones de que podrían estar realizando funciones propias de seguridad privada". Cuestiones que, según indican, de confirmarse, deberían ser objeto de la correspondiente investigación y depuración de responsabilidades.

"CCOO y UGT consideramos inaceptable que, ante una sucesión de acontecimientos de esta gravedad, la Consejería no haya sido capaz de sentarse con las organizaciones sindicales que representan mayoritariamente a los trabajadores del sector para explicar qué está ocurriendo", recalcan.

Los sindicatos reclaman explicaciones sobre los fallos detectados, las medidas ejecutadas y pendientes, los controles aplicados al contrato de seguridad y las garantías existentes para la prestación del servicio en condiciones de seguridad.

"¿No considera la Administración suficientemente importante escuchar a las organizaciones sindicales mayoritarias del sector ante los acontecimientos que se están produciendo? ¿Hay algo que ocultar para que no se realice esa reunión? ¿O pretende dar por cerrada una situación que, a la vista de las noticias que continúan apareciendo, dista mucho de estar solucionada?", plantean.