CCOO y UGT-FICA valoran positivamente el nuevo convenio de la construcción que incluye una subida salarial

Publicado 01/02/2019 14:44:05 CET

OVIEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT-FICA han emitido este viernes una valoración "positiva" sobre el convenio de construcción firmado "tras una larga negociación" entre los sindicatos y la patronal del sector de la construcción en Asturias, CAC Asprocon. El convenio colectivo 2018-2021, afectará a 9.100 trabajadores e incluye una subida salarial de alrededor del 2%.

Según ha informado en rueda de prensa el responsable de UGT-FICA Asturias, Jenaro Martínez, el convenio tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021 y podrá aplicarse una prórroga de otros dos años y las tablas salariales se han actualizado con un incremento del 2,25% para el año 2019 y 2020 y del 2,5% para el 2021.

Dentro de este acuerdo se han incluido también dos permisos retribuidos para que los trabajadores puedan acudir a consulta médica, de cuatro horas cada uno. Según ha apuntado Martínez, "este punto hacía tiempo que no se incluía en el convenio" y consideran que "es de total justicia que los trabajadores lo tengan".

El responsable de UGT-FICA Asturias ha recordado que "el sector de la construcción es el que más ha sufrido con las crisis" y ha destacado que "en Asturias se perdieron 24.000 puestos de trabajo entre 2008 y 2016".

"A pesar de que hay un crecimiento, es débil y todavía no hay entorno del todo favorable", ha añadido. Por ello, los sindicatos quieren con este convenio dotar de "estabilidad y protección garantista" al sector y a los trabajadores.

Por otro lado, el Secretario General de la Federación de Construcción y Servicios de CCOO, Jeremías Dos Santos, ha explicado que el retraso del convenio se debe "a los cambios organizativos que ha habido en el último año y medio en la patronal".

"Los datos no apuntan a una recuperación rápida pero se está iniciando la senda de esa recuperación después de haber tocado fondo cuando se perdió el 75% del empleo en el año 2007", ha explicado Dos Santos.

En este sentido, ha indicado que "la evolución dependerá de que la administración sea capaz de cumplir con las previsiones de inversión", algo "fundamental" para la consolidación de un crecimiento "paulatino y ordenado". Desde la parte sindical han indicado que estarán pendientes del debido cumplimiento de los pliegos de condiciones.

Por último, Martínez ha destacado que "es necesario ser analíticos con la situación del sector para saber cuáles son las necesidades y el motivo por el cual no es un sector atractivo". También ha aportado dator que indican que en Asturias hay 6.259 desempleados en el sector de la construcción. "Hay que hacer una análisis más profundo y no quedarse con que no hay profesionales para trabajar en el sector", ha concluido. En este contexto, ha incidido en la necesidad de trazar "un plan formativo que se adapte a las necesidades del sector".