CCOO y UGT piden más inspecciones en construcción tras la muerte del trabajador de 56 años al caer de un tejado en Gijón

CCOO y UGT piden más inspecciones en construcción tras la muerte de un trabajador de 56 años al caer de un tejado en Gijón - EUROPA PRESS

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han reclamado este martes reforzar la prevención de riesgos laborales y aumentar las inspecciones en el sector de la construcción tras el fallecimiento el pasado viernes de un trabajador de 56 años en Gijón, que se precipitó desde el tejado de un edificio en el que realizaba labores de reforma.

Representantes de ambos sindicatos se han concentrado en Oviedo contra la siniestralidad laboral y han trasladado su pésame a la familia del fallecido. Durante la misma, el secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Asturias, Marino Fernández Reinaldo ha advertido de que se trata de "otro accidente mortal más en trabajos en altura".

Según ha señalado, en 2025 cuatro personas fallecieron en este tipo de tareas, lo que, a su juicio, evidencia que "algunas empresas no están cumpliendo con la ley de prevención de riesgos laborales". Fernández Reinaldo ha insistido en la necesidad de reforzar las inspecciones en el sector de la construcción, "donde más accidentes graves hay y últimamente también mortales", y ha reclamado que las empresas "recuperen la cultura preventiva en los centros de trabajo".

Por su parte, el responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO Asturias, Juan Manuel Suárez Baragaño, ha señalado que la caída en altura constituye "el mal endémico de la construcción" y ha lamentado el fallecimiento de un hombre de 56 años "en un sector donde ya se lleva tiempo reclamando el coeficiente reductor".

"Hay que depurar responsabilidades y buscar que se gaste en prevención y que no se pueda ir al trabajo a perder la vida", ha concluído.

En relación con el accidente ocurrido hace un año en la mina de Cerredo, ambos representantes han apelado a la cautela y han señalado que se mantienen a la espera de que finalicen las investigaciones antes de realizar nuevas valoraciones.