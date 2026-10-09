CCOO y UGT reclaman cambios legales para evitar más desahucios tras la muerte de Maricarmen

Concentración convocada por CCOO y UGT en memoria de Maricarmen - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han reclamado este viernes cambios legislativos para evitar nuevos desahucios y proteger a las personas frente a la especulación inmobiliaria durante una concentración ante la sede de Comisiones Obreras de Asturias en memoria de Maricarmen Abascal, fallecida este miércoles tras ser desahuciada de la vivienda que alquilaba en Madrid.

La secretaria de Organización de CCOO de Asturias, Esther Barbón, ha advertido de que el caso de Maricarmen no es aislado y ha señalado a los fondos de inversión y a los especuladores como responsables de una situación que, a su juicio, está dejando numerosas víctimas. "Maricarmen se ha convertido en el símbolo de la lucha por la vivienda", ha afirmado.

Barbón ha asegurado que el sindicato continuará movilizándose para conseguir cambios normativos que impidan que se repitan situaciones similares. "Vamos a seguir en la lucha y entre todos y todas vamos a conseguir que se cambien las leyes", ha señalado, antes de calificar estos casos de "violencia".

El manifiesto leído durante la concentración ha denunciado un modelo de arrendamiento "injusto, inhumano y necesitado de cambios" y ha criticado que las políticas de vivienda estén subordinadas al mercado y a la consideración de los inmuebles como activos de especulación. El texto ha defendido que, sin viviendas a precios asequibles, resulta imposible desarrollar proyectos de vida para millones de personas.

La movilización ha concluido con un minuto de silencio en recuerdo de Maricarmen Abascal y de las demás víctimas de los desahucios, con el que los convocantes han reclamado a los poderes públicos que respondan a las demandas sociales y adopten medidas para garantizar el derecho a la vivienda.