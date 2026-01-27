CCOO valora el aumento de empleo en Asturias pero destaca que "en peores condiciones"

Archivo - Oficina de empleo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Asturias ha valorado que la última Encuesta de Población Activa (EPA) de 2025 deja más personas ocupadas en la comunidad, pero "en peores condiciones", al haberse creado empleo básicamente por cuenta propia, de carácter temporal y a tiempo parcial en el último trimestre del año. El sindicato señala que, entre octubre y diciembre, Asturias sumó 5.200 ocupados, con una evolución mejor que la del conjunto del Estado, aunque advierte de que desciende el empleo indefinido y a jornada completa.

En términos cuantitativos, la organización destaca que la creación de empleo ha permitido una reducción del paro del 6,3%, por encima del 5,2% registrado a nivel estatal, a pesar de que la población activa aumentó en 2.500 personas. En comparación interanual, Asturias cuenta con 6.600 ocupados más, un incremento del 1,5%, por debajo del 2,8% del conjunto del país, crecimiento que se concentra sobre todo en el sector público y en los servicios, mientras retrocede la ocupación en la industria y la construcción, algo que CCOO considera especialmente preocupante por el peso industrial en la región.

La dirigente de CCOO de Asturias, María José Gutiérrez, afirma que "la recuperación del mercado laboral asturiano continúa, aunque a un ritmo más moderado, y sigue reduciéndose la temporalidad especialmente en el sector público", si bien insiste en que persisten importantes bolsas de vulnerabilidad.

Según los datos manejados por el sindicato, ya son 40.100 las personas que pueden y quieren trabajar en Asturias pero no encuentran empleo, con una tasa de paro juvenil situada en un "inasumible" 22,4%, cuatro de cada diez desempleados en situación de paro de larga duración y casi un 6% de los hogares con todos sus miembros en desempleo.

Ante este escenario, CCOO de Asturias reclama que se profundice en las medidas de la reforma laboral para terminar con la temporalidad, que se apueste de manera decidida por modernizar la industria regional y que se refuercen las políticas de protección para la población más vulnerable. El sindicato insiste en que la mejora cuantitativa de las cifras de empleo debe ir acompañada de una mejora real en la calidad del trabajo y en la cobertura social de las personas desempleadas y de los hogares más castigados.