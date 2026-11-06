Cecilia Pérez toma posesión como nueva delegada del Gobierno en Asturias y promete "lealtad y cercanía"

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La nueva delegada del Gobierno en Asturias, Cecilia Pérez, se ha comprometido a trabajar "con lealtad y cercanía". En esos términos se ha pronunciado en el acto de posesión de su cargo. Pérez sustituye a Adriana Lastra, que ha sido designada como cabeza de lista del PSOE en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

"Prometo entregarme para estar al servicio de Asturias y de España", ha dicho en su intervención Pérez, en un acto con un formato reducido por las limitaciones que, según los organizadores, derivan de la convocatoria electoral y en señal de respeto por el accidente ferroviario de Urda.

"Asumo esta nueva etapa con profunda ilusión y con la serenidad de la experiencia y, por supuesto, con responsabilidad y con un compromiso firme de servicio público", ha comentado ante los asistentes.

Ha recordado Pérez que llega al cargo tras una amplia trayectoria municipalista, estando al frente de la Federación Asturiana de Concejos y del Ayuntamiento de El Franco. "He podido conocer en profundidad nuestra comunidad autónoma y he comprobado la importancia de la coordinación y la colaboración institucional para afrontar situaciones difíciles", ha comentado.

"La experiencia me ha enseñado que la gestión pública se mide por la capacidad de atender a las personas en las situaciones ordinarias y las emergencias, acercar servicio, resolver problemas, favorecer la convivencia, sostener el territorio y no dejar a nadie atrás", ha añadido Pérez en su acto de toma de posesión.