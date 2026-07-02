Centeno (Vox) defiende una incineradora para la gestión de residuos en Asturias

Archivo - Gonzalo Centeno, diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno ha valorado positivamente este jueves la postura del Partido Popular y Foro Asturias respecto a la gestión de los residuos, después de que ambas formaciones hayan apostado públicamente por una solución basada en la valorización energética de la fracción no reciclable. "Desde el primer momento Vox defendió la necesidad de una incineradora moderna para los residuos que no pueden reciclarse", ha asegurado.

En una nota de prensa, Centeno ha "dado la bienvenida" a PP y Foro a "una gestión de los residuos sensata, basada en criterios técnicos y no en prejuicios ideológicos". Centeno ha subrayado que la evolución del debate confirma que la postura mantenida por Vox desde el inicio "era la adecuada para afrontar uno de los principales problemas medioambientales del Principado".

"Tras más de quince años tirando literalmente el dinero de los contribuyentes a la basura, nunca mejor dicho, parece que los hechos terminan dándonos la razón", ha asegurado, criticando la política de residuos desarrollada durante los últimos años por los gobiernos de izquierdas.

"La política de residuos en Asturias ha estado guiada por los comunistas y sus delirios ecologistas, que nos han llevado a tirar a la basura, nunca mejor dicho, millones de euros de los contribuyentes asturianos, mientras el vertedero de Serín seguía creciendo hasta alcanzar prácticamente sus límites", ha lamentado.