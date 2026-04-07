Centeno (Vox) exige depurar responsabilidades en la Dirección General de Mina tras conocer el informe de Inspección

Archivo - El diputado de Vox en la Junta General Gonzalo Centeno durante una rueda de prensa en la Junta General. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox Asturias Gonzalo Centeno ha exigido este martes la depuración de responsabilidades políticas y técnicas tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicios sobre el accidente mortal ocurrido el pasado 31 de marzo en la mina de Cerredo (Degaña), y ha criticado que el Gobierno del Principado reconozca el "anómalo funcionamiento del sistema sin asumir ninguna consecuencia personal".

Centeno ha resaltado que, pese a la extensión del documento --más de 300 páginas--, se desprende "una conclusión clara". "De forma más explícita que implícita se reconoce el anómalo funcionamiento de la Inspección, y por ende de toda la Dirección General de Minas, sin ni siquiera reconocer el error, ni adelantar cese alguno", ha lamentado.

El parlamentario ha subrayado que el Ejecutivo autonómico no elimina ni anuncia la eliminación del Permiso de Investigación Complementaria (PIC), figura que Vox considera central en el origen del problema, al calificarla de "sin amparo legal, única en el mundo y que ha dado cobertura a todo este desastre".

Centeno ha señalado, además, que, "más allá de la ya anunciada dimisión de una responsable política, no se han asumido responsabilidades técnicas en la Dirección General de Minas". Vox considera que esa salida "no puede servir como cabeza de turco" y exige la depuración de responsabilidades derivadas del funcionamiento del servicio.

El diputado de Vox también ha cuestionado el cambio de discurso del Gobierno en materia de transparencia. "Resulta sorprendente que ahora se presenten como los mayores defensores de la transparencia cuando hace apenas un año se negaban a la creación de una comisión de investigación en la Junta General", ha afirmado.

Vox ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para esclarecer los hechos y conocer las medidas previstas. Entre ellas, ha solicitado la comparecencia del Jefe del Servicio de Minas, del Consejero de Ciencia, Industria y Empleo y del Director General de Energía y Minas, para que informen del diagnóstico realizado por la Inspección de Servicios.

También ha pedido la comparecencia del responsable de la Inspección de Servicios que elaboró el informe tras el accidente de Cerredo, con el fin de que exponga sus conclusiones y recomendaciones, así como la remisión de documentación, incluidas las copias de la acta de la Comisión Regional de Seguridad Minera de este martes y del pasado 16 de marzo.

Para Centeno, el informe "pone de manifiesto fallos estructurales que no pueden resolverse con medidas cosméticas". "Aquí no basta con anunciar cambios formales. Hay que asumir responsabilidades, corregir el funcionamiento de la Dirección General de Minas y garantizar que una tragedia como la de Cerredo no vuelva a repetirse", ha concluido.