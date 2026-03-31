Centeno (Vox) ve "negligencia" y "connivencia" de la Administración en el accidente de Cerredo, del que se cumple un año

Gonzalo Centeno - EUROPA PRESS

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Gonzalo Centeno ha asegurado este miércoles que la Administración tuvo "negligencia y connivencia" en el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores y del que se cumple un año este miércoles 31 de marzo.

"Ha habido negligencia de la Administración del Principado y connivencia", ha afirmado Centeno, quien ha insistido en que "desde el principio lo que eran indicios y sospechas se van convirtiendo en realidades con el simple apoyo del sentido común".

Según el diputado, "bastaba con un estudio pormenorizado de la documentación, eso sí, deslavazada, mal entregada, mal clasificada, por la Administración" a la comisión de investigación parlamentaria sobre el asunto para llegar a "conclusiones lógicas" que luego han sido "ratificadas" por los interrogatorios a los comparecientes.

Centeno, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, ha recordado que las "últimas declaraciones de uno de los supervivientes indican que allí no se inspeccionaba nada, que se avisaba con antelación, que no se miraban datos objetivos que saltaban a la vista, como la falta de la ventilación".

Asimismo, ha apuntado que los familiares de los supervivientes y de los damnificados han anunciado una demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo "en la que se pide la responsabilidad patrimonial de la Administración en este asunto".

El diputado de Vox ha cuestionado "por qué la Administración otorgó esos permisos" para la explotación de la mina, cuando "desde el 2018 Europa ha prohibido tanto la explotación como la comercialización de carbón".

Ha recordado Centeno además que el presidente del Gobierno, el socialista Adrián Barbón, anunció tras el accidente una investigación de la Inspección de Servicios sobre lo ocurrido, sin que se conozca nada a pesar del tiempo transcurrido. Sin embargo, ha comentado que ya existe un rumor de que está acabado. "Tal vez lo que pasa es que no gusta lo que está ahí escrito", ha apuntado.

Este martes 31 de marzo se cumple un año del accidente en la mina de Cerredo, en el municipio asturiano de Degaña. Aquel lunes por la mañana una explosión causó la muerte de cinco trabajadores y otros cuatro resultaron heridos mientras extraían carbón. Trabajaban para la empresa Blue Solving, que no tenía permiso para explotar ese mineral. El accidente conmocionó a las comarcas mineras asturianas y leonesas.

El suceso ha derivado en causas judiciales por presunto homicidio imprudente contra los propietarios, en una comisión parlamentaria en la Junta General del Principado y en la dimisión de la entonces consejera de Industria, abriendo un debate de fondo sobre la seguridad laboral y la actividad real en las explotaciones mineras en fase de cierre o reconversión.