Central Lechera Asturiana entrega el premio de su promoción 'Gana una autocaravana'

El ganador, posando junto a su autocaravana - CENTRAL LECHERA ASTURIANA

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Central Lechera Asturiana ha hecho entrega en su Factoría de Granda del premio de su promoción 'Gana una autocaravana', una iniciativa con la que la marca quiso agradecer la confianza de sus consumidores y ofrecerles la posibilidad de disfrutar de una experiencia única sobre ruedas.

El ganador, Ignacio Arévalo Mateo, procedente del País Vasco, recibió una autocaravana Benimar Mileo, de fabricación española, suministrada a través del concesionario Caravanas Principado, tras resultar seleccionado en el sorteo realizado ante notario entre todas las participaciones válidas registradas durante el periodo de la promoción, que estuvo activa entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026.

Con esta acción, Central Lechera Asturiana busca reforzar su vínculo con los hogares españoles a través de una campaña presente en briks y botellas de leche, así como en medios exteriores, digitales y televisión, ampliando su alcance y animando a los consumidores a formar parte de una propuesta vinculada al disfrute, la libertad y las pequeñas grandes aventuras de la vida cotidiana.

"En Central Lechera Asturiana queremos estar presentes en la vida de nuestros consumidores no solo a través de productos sanos y naturales, sino también mediante iniciativas que les ilusionen y les permitan vivir experiencias especiales. Esta promoción ha sido una forma de agradecer su confianza y de compartir con ellos nuestro espíritu cercano, familiar y comprometido", ha señalado Manuel Reinerio Fernández, Director de Comunicación de la compañía.