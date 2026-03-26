El Centro Asturiano de Lanús (Argentina) acogerá un curso de la Escuela de Asturianía impulsado por el Principado

La Delegación Asturiana Ante El Consejo Deliberante De Lanús Con Representantes De La Institución. - PRINICPADO

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha anunciado este jueves en Argentina que el Centro Asturiano de Lanús acogerá este año uno de los cursos de extensión de la Escuela de Asturianía, una iniciativa impulsada por el Principado para "fortalecer el vínculo con las comunidades del exterior, reforzar la transmisión cultural entre generaciones y ofrecer formación en lengua, cultura, historia e identidad".

Llamedo ha realizado este anuncio durante su viaje institucional a Argentina, donde ha visitado esta entidad centenaria fundada en 1925 y presidida por Fabián Martínez, a quien ha hecho entrega del Reconocimiento de Asturianía que el Principado ha concedido este año a la institución.

En la visita han participado también la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María Antonia Fernández Felgueroso, y el director general en funciones de Emigración y Políticas de Retorno, Marcos Niño.

Desde el Gobierno asturiano destacan que "la Escuela de Asturianía contribuye a mantener y difundir la cultura regional entre las comunidades del exterior".

"El Centro Asturiano de Lanús representa "una parte muy valiosa de la memoria colectiva de Asturias en Argentina" y ha destacado que acoger el curso de extensión supone también "una forma de mirar al futuro, de seguir sembrando asturianía entre las nuevas generaciones", ha destacado Llamedo.

El pleno del Consejo Deliberante de Lanús ha aprobado el nombramiento de Gimena Llamedo como visitante ilustre, una distinción que le ha comunicado personalmente el presidente del órgano, Nicolás Russo, en una recepción oficial.

En ese encuentro, Russo --también presidente del Club Atlético Lanús-- ha hecho entrega a la vicepresidenta de una camiseta del defensa Carlos Izquierdoz, ex capitán del Real Sporting de Gijón y actual capitán del club argentino, en un gesto simbólico de cercanía entre Asturias y la ciudad bonaerense.

REUNIONES CON DIFERENTES COLECTIVOS

Antes de su visita al centro, la delegación asturiana mantuvo reuniones con autoridades educativas y culturales locales. Posteriormente, Llamedo participó en un encuentro con empresarios gastronómicos y representantes del sector turístico, centrado en el intercambio de experiencias en promoción cultural y actividad asociativa.

En ese encuentro, Russo -también presidente del Club Atlético Lanús- ha hecho entrega a la vicepresidenta de una camiseta del defensa Carlos Izquierdoz, ex capitán del Real Sporting de Gijón y actual capitán del club argentino, en un gesto simbólico de cercanía entre Asturias y la ciudad bonaerense.

La vicepresidenta también mantuvo un encuentro con emigrantes asturianos residentes en la zona, entre ellos la escritora y poeta María del Pilar Corripio, en un acto marcado por el reconocimiento a la comunidad que mantiene vivo el vínculo con Asturias.

Antes de su visita al centro, la delegación asturiana mantuvo reuniones con autoridades educativas y culturales locales. Posteriormente, Llamedo participó en un encuentro con empresarios gastronómicos y representantes del sector turístico, centrado en el intercambio de experiencias en promoción cultural y actividad asociativa.