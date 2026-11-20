Archivo - Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias en su ubicación de El Cristo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado comenzará a prestar servicio desde su nueva sede en el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera, el próximo lunes.

Las nuevas dependencias sustituyen a las de El Cristo, en Oviedo, y, según ha destacado el Principado en una nota de prensa, permiten optimar los circuitos de trabajo, reforzar la seguridad de los procesos y mejorar las condiciones laborales de los 110 profesionales de la entidad.

El edificio cuenta con 2.000 metros cuadrados distribuidos en un sótano y dos plantas, y dispone de espacio para cuatro unidades móviles, un montacargas interior y áreas específicas para el procesamiento de sangre y tejidos.

La actuación ha supuesto una inversión superior a 7 millones de euros. El inmueble fue adquirido en abril de 2024 por tres millones de euros y, tras la tramitación administrativa y urbanística para adaptar la parcela, Cruz Roja Asturias licitó en julio de 2025 las obras de adecuación por 4,3 millones de euros, trabajos que comenzaron en enero de 2026.