El Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP abrirá en abril con cuatro cursos especializados

Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP, en Gijón. - GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

GIJÓN, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha comunicado este jueves que el Centro de Innovación y Formación del Profesorado de FP, en Gijón, iniciará el próximo mes de abril su actividad con cuatro cursos especializados.

La oferta inaugural del Cenif aborda las competencias interpersonales, el lenguaje de programación Python, la evaluación por competencias y el trabajo en altura, según una nota de prensa del Gobierno asturiano.

Este equipamiento, dependiente de la Consejería de Educación, nace con la vocación de convertirse en un referente autonómico para la actualización docente, la innovación pedagógica y la conexión con los sectores estratégicos y emergentes de Asturias.

La inscripción para estas primeras ofertas formativas, muy demandadas por el colectivo docente, se abre hoy y podrá realizarse hasta el miércoles 25 de marzo en el portal institucional Educastur. Todas las propuestas van dirigidas a profesorado de Formación Profesional (FP) en activo.

El primero de los cursos, sobre competencias interpersonales (Soft Skills), se celebrará del 6 de abril al 6 de mayo, incluirá 20 horas de duración y será presencial en las instalaciones del Cenif, en Laboral Ciudad de la Cultura.

El objetivo es desarrollar habilidades clave para el desempeño docente: comunicación efectiva, liderazgo pedagógico, trabajo en equipo, motivación y gestión emocional y presentaciones de alto impacto. La oferta es de 10-15 plazas.

El siguiente contenido será de iniciación a Python, un lenguaje de programación de código abierto (del 7 al 23 de abril. 20 horas). Tendrá una parte presencial en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Laboral, situado cerca del Cenif, y otra virtual a través de la plataforma Teams.

Para este curso, que oferta 30 plazas, tendrá prioridad el profesorado que imparta el módulo profesional Digitalización aplicada al proceso productivo.

El tercer curso se titula Introducción a la programación y evaluación por competencias en FP (del 9 de abril al 19 de mayo. 40 horas). Los contenidos se reparten entre sesiones presenciales en la sede del Cenif, videoconferencias y trabajo autónomo.

La temática aborda cuestiones como la alineación currículo-programación-perfil profesional, el diseño de tareas competenciales con metodologías activas, la evaluación por competencias y unidades didácticas con el Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA). Habrá hasta 30 plazas.

Completa este ciclo inicial la formación Trabajos en altura (del 9 al 30 de abril. 12 horas), que se impartirá en el Instituto Sánchez Lastra, de Mieres del Camín, por necesidades de equipamiento. Habrá 15 plazas, con preferencia para el profesorado que imparte la familia de Electricidad y Electrónica. Consistirá en talleres teórico-prácticos sobre normativa, usos seguros del material o los posibles riesgos.

La dirección del Cenif ha elaborado un catálogo de cursos que se irán desarrollando durante el resto del año. El centro focalizará su actividad en la innovación tecnológica y digital, las metodologías activas y el emprendimiento, la investigación educativa aplicada y la especialización en familias profesionales emergentes.

Además, contribuirá a la creación de redes de colaboración entre centros, docentes y el tejido productivo; prestará apoyo a la participación en programas europeos y fomentará la movilidad del profesorado

Por otro lado, se quiere que este novedoso equipamiento contribuya a reforzar la competitividad de los centros educativos de FP, promueva sinergias entre la educación y la empresa y proporcione la mejor cualificación al profesorado ante los desafíos tecnológicos actuales. Aspira también a atraer talento y situar el Principado en una posición de liderazgo en los ámbitos emergentes de la economía verde, digital y sostenible.

El director general de Formación Profesional, Ángel Balea, ha destacado la función del Cenif como espacio de encuentro para compartir proyectos, novedades y competencias.

"Su funcionamiento permitirá fortalecer la capacidad del profesorado para anticiparse a los cambios del sistema productivo y para trasladar al aula metodologías y tecnologías propias de una FP moderna y competitiva", ha afirmado.

El Cenif se ubica en una nave diáfana de 1.642 metros cuadrados de superficie útil, situada en el parte posterior de LABoral Centro de Arte y Creación Industrial. El Principado invirtió más de 800.000 euros en la adecuación del equipamiento, que este año cuenta con un presupuesto de 407.000 euros para acciones formativas, la gestión de estancias del profesorado en empresas y los gastos de funcionamiento.

También ha recibido una partida de 117.185 euros del Fondo de Transición Justa (FTJ), que se ha dedicado a mobiliario y equipos informáticos. Asimismo, están previstas otras dos inversiones, que superan el millón, para adquirir equipamiento industrial y completar la dotación con tecnologías punteras.