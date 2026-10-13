El centro de menores de Sograndio abre nueva etapa con María del Carmen Pérez como directora

Archivo - Centro de Menores de Sograndio, en Oviedo - EUROPA PRESS ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos ha nombrado a María del Carmen Pérez directora del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, tras el procedimiento de provisión de la plaza por libre designación convocado el mes pasado.

Según ha indicado el Principado en nota de prensa este martes, Pérez ha desarrollado su trayectoria profesional durante más de quince años en el propio centro, donde ha desempeñado funciones de auxiliar educadora, educadora y coordinadora, acumulando "una amplia experiencia vinculada a la ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores y a la intervención socioeducativa con adolescentes".

La nueva directora es diplomada en Educación Social por la UNED y cuenta con formación especializada en mediación familiar, protección de la infancia y adolescencia e intervención con menores infractores. También ha completado formación específica en ámbitos como el derecho penal de menores, la gestión de equipos, la resolución de conflictos, las técnicas de desescalada y el trabajo con familias.

El nombramiento de la nueva directora pone fin a la intervención del centro por parte de la consejería y a la comisión liderada por la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, que se encargaba de la gestión del equipamiento desde entonces.

Ahora se abre una nueva etapa para el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio, en el que están en marcha las obras de refuerzo de la valla perimetral y la videovigilancia, así como la ampliación de las camarillas.