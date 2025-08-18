El Centro Niemeyer acoge el "mejor show sobre Queen del mundo"

OVIEDO, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tras conquistar más de 40 países y vender millones de entradas, 'God save the Queen' aterrizará el sábado, 25 de octubre, en el Centro Niemeyer de Avilés, con un espectáculo "arrollador que revive la música y la energía de Queen como nunca antes".

Considerada la banda tributo a Queen más importante del mundo, las entradas estarán a la venta a partir de este martes, 19 de agosto, al precio de 45 euros (36 euro para socios del Club Cultura, un máximo de 100 localidades y hasta 15 días antes del espectáculo) en la Taquilla, la página web oficial el Centro Niemeyer y en la web de Unientradas.

Con más de dos décadas de trayectoria y miles de conciertos en los cinco continentes, su espectáculo ha sido ovacionado por millones de personas, recreando con una precisión asombrosa la energía, el sonido y la magia de Freddie Mercury y Queen en su mejor momento.