El Centro Niemeyer acoge la proyección de cuatro películas de la Musoc 2026

Fotograma de Silent Rebellion - CENTRO NIEMEYER

OVIEDO 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer acogerá la proyección de cuatro películas de la XIV edición de la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturies (Musoc), que tendrá lugar del 10 al 31 de enero 2026.

Los cuatro títulos son: La voz de Hind (11 de enero), Estrany Riu (18 de enero), Ciudad sin sueño (25 de enero) y Silent Rebellion (31 de enero), todas ellas a las 20:00 horas.

La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos (Musoc), organizada por Acción en Red Asturies, es un espacio de encuentro entre el cine, el activismo social y el pensamiento crítico que busca ahondar en el conocimiento de los derechos humanos y la cultura de paz.