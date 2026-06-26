El Centro Niemeyer cierra 2025 con ingresos de 2,45 millones y un excedente de 29.684 euros

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OVIEDO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Centro Niemeyer aprobó este viernes por unanimidad las cuentas anuales correspondientes a 2025, ejercicio que cerró con un incremento de los ingresos hasta los 2,45 millones de euros, frente a los 2,33 millones registrados el año anterior.

Según ha informado la entidad, los ingresos por ventas y otros conceptos de la actividad mercantil alcanzaron los 713.782 euros, por encima de los 511.000 euros presupuestados, impulsados por el crecimiento de los congresos, la comercialización de espacios, la venta de entradas y los patrocinios.

Estos ingresos permitieron desarrollar actividades por valor de 1,14 millones de euros, también por encima de lo previsto en el presupuesto, y cerrar el ejercicio con un excedente de 29.684 euros.

Durante 2025, el Centro Niemeyer organizó 66 proyecciones cinematográficas, 53 espectáculos de artes escénicas, diez exposiciones, cinco ciclos de Palabra, 38 talleres y recorridos guiados y 104 eventos y congresos, entre otras actividades, que reunieron a 220.216 asistentes presenciales.

El Patronato ha detacado además la programación cultural desarrollada durante el año, con exposiciones como 'Dear Martin. Martín Chirino en los Estados Unidos', 'Eduardo Arroyo. Una biografía pintada' y 'Colita. Arte y parte', así como el ciclo EscenAvilés, que incluyó la representación de '1936', a la que asistieron cerca de 4.000 personas.