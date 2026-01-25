El Centro Niemeyer refuerza su papel como referente cultural del Principado con más de 220.000 usuarios en 2025

Archivo - Centro Niemeyer - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro Niemeyer, en Avilés, ha informado de la consolidación de su posición como uno de los principales referentes culturales del Principado de Asturias tras cerrar el 2025 con 220.216 usuarios, lo que supone un incremento del 7,6 % con respecto al año anterior.

Según los responsables del complejo cultural, el crecimiento refleja la buena acogida de la programación cultural y artística desarrollada a lo largo del año, así como la capacidad del Centro Niemeyer para atraer a públicos diversos a través de una oferta plural que abarca exposiciones, artes escénicas, música, cine y actividades congresuales, entre otras actividades.

Los equipamientos culturales dependientes de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias consolidaron en 2025 la tendencia al alza que mantienen los últimos años y alcanzaron los 1.278.323 visitantes.

Desde el Niemeyer señalan que la cifra confirma el interés de los usuarios por esta red pública y el compromiso del Gobierno autonómico con los derechos culturales de la ciudadanía asturiana