El Centro de Personas Mayores de Las Meanas celebra noviembre con teatro, música, talleres y tertulias

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Personas Mayores de Las Meanas ofrece para noviembre una programación de actividades que combina formación digital, ocio y cultura, abierta a la participación y al disfrute de todas las personas usuarias del centro.

Los miércoles 5 y 12 de noviembre, de 11.00 a 12.00 horas, se desarrollarán los talleres de manejo básico del teléfono móvil, pensados para familiarizarse con las funciones esenciales del dispositivo y ganar autonomía en el día a día.

El sábado día 8, a las 18.00 horas, la Compañía Gato Negro representará la obra de teatro Doña Marina. Más tarde, el jueves 13, a las 18.30 horas, se celebrará una sesión de bingo, mientras que el viernes 14, a las 17.00, tendrá lugar un taller de cocina con Encarnita, en el que no faltarán las recetas tradicionales y el buen ambiente, según ha informado el Ayuntamiento de Avilés a través de una nota de prensa.

La poesía y la música serán protagonistas el sábado 15, a las 18.00 horas, con la actividad Poesía entre acordes, a cargo de la entidad Culturias. Será una cita abierta al público, con entrada previa disponible en el propio centro. También de la mano de Culturias llegará el sábado 22, a las 18.00 horas, la propuesta Vive la música. Esta actividad es igualmente abierta al público, con entradas disponibles en el centro.

El mes se cerrará el jueves día 27, a las 18.30 horas, con una nueva sesión de Café y tertulia, un espacio distendido para conversar sobre temas de actualidad en torno a un café y un bizcocho.