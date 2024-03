'Cepi' propone patrocinar al Real Oviedo "por un euro más" que el Ayuntamiento ovetense, si en la camiseta pone Siero

OVIEDO/SIERO, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García 'Cepi' ha vuelto a defender este miércoles su propuesta para la construcción de la nueva ciudad deportiva del Real Oviedo en terrenos de su municipio adyacentes al Requexón y ha indicado que si el problema es que el Ayuntamiento de Oviedo quite su patrocinio estaría dispuesto a poner "un euro más de la cantidad" que pone el consistorio ovetense, siempre y cuando la camiseta ponga "Siero y no Oviedo".

"Hay una cuestión que aluden de que bueno, que el patrocinio que hace el ayuntamiento de Oviedo al Real Oviedo, que lo podía quitar. Creo que dan 400.000 euros al año, pues yo lo que le digo al presidente del Real Oviedo, y lo hago público aquí, es que nosotros damos un euro más, si hace falta. Oye si la amenaza es quitarles el patrocinio no hay problema, nosotros pondríamos un euro más, pero claro, la camiseta tendría que llevar Siero y no Oviedo, algo que a lo mejor nos vendría bien", ha dicho el Ángel García.

El alcalde del municipio sierense ha indicado que considera que la propuesta de su ayuntamiento es "la mejor tanto para el club como para su afición y atendiendo no solamente aspectos técnicos y económicos y de comunicaciones, sino también a la historia del club".

En este sentido ha explicado que vincular el club al Requexón y que este siga siendo Ciudad Deportiva y siga vinculado a la familia Tartiere cuyo fundador de Real Ovidio vivía ahí en ese palacio, es algo que no puede olvidarse porque "eso sí es historia del club".

"Yo no tengo ninguna duda de que si la propuesta en lugar de en Siero estuviese en Oviedo sería la elegida sin ninguna duda", ha indicado García que ha añadido que no busca ni quiere polemizar con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, sino como alcalde de Siero lo que desea es lo mejor para el Real Oviedo y para la afición, y para su concejo. "No es porque yo sea del Real Oviedo, es que en este caso busco lo mejor para mi municipio y para el club", ha insistido.

Por su parte el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, preguntado por esta cuestión ha indicado a los periodistas que es al presidente del Real Oviedo a quien deben trasladar esas preguntas.

"Está bien que me preguntéis a mí, pero yo os aconsejaría que preguntaréis al presidente del Real Oviedo. Ahí estamos para colaborar con ellos en la decisión que tomen", ha dicho Canteli.