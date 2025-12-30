Cerca de 9.000 personas visitaron la muestra 'La pintura contemporánea en la Colección Unicaja' en Gijón

Visitantes en la muestra 'La pintura contemporánea en la Colección Unicaja' en Gijón. - UNICAJA

GIJÓN 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición 'La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)' se ha clausurado en el Palacio de Revillagigedo de Gijón, con 8.831 visitantes. La muestra, organizada por Unicaja y que ha permanecido abierta hasta el 28 de diciembre, ha reunido 84 obras pictóricas, muchas de ellas nunca expuestas al público.

En este sentido, la comisaria de la muestra, Gretel Piquer, ha destacado "la excelente acogida de la exposición, tanto por el público en general, como por los profesionales del medio artístico". Según Piquer, "se ha valorado especialmente en el montaje la convivencia de los artistas asturianos con otros nacionales e internacionales y, precisamente, ha generado gran interés la parte de la colección que incluye a autores como Egusquiza, Palmaroli, Hidalgo de Caviedes, el grupo de Cuenca, o Isabel Villar, cumpliéndose así el objetivo de acercar al público asturiano obras menos conocidas y que se complementan entre sí, conformando un todo".

Piezas de más de 70 artistas, entre los que destacan Evaristo Valle, Darío de Regoyos, María Gutiérrez Blanchard, Fernando Zóbel, Gustavo Torner, Juan Genovés, Eduardo Úrculo, Isabel Villar o Juan Uslé, han protagonizado la muestra. La selección de obras llevada a cabo por el historiador Javier Barón ha respondido a criterios de calidad, diversidad y representatividad, con especial atención a la creación femenina.

A través de siete secciones temáticas, el visitante ha podido trasladarse desde el realismo y el simbolismo hasta la abstracción, el expresionismo o la nueva figuración, además de explorar cómo los artistas españoles interpretaron y transformaron las corrientes internacionales, generando estilos propios que marcaron época.

Además, la muestra ha incluido obras de autores asturianos vinculados al paisaje y al romanticismo, así como representantes de agrupaciones clave como El Paso, el Grupo de Cuenca o la Nueva Figuración Madrileña.