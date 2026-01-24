Cerrado al tráfico el puerto del Connio y en otros 17 se requieren cadenas para circular

Archivo - Imagen de archivo de la autopista del Huerna - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La nieve caída en las últimas horas condiciona el tráfico en diferentes puertos de montaña del Principado de Asturias. Así, el puerto del Connio, en Cangas del Narcea, permanece cerrado al tráfico, mientras que en otros 17 se requiere el uso de cadenas.

Según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recogida por Europa Press, los puertos en los que se necesita usar cadenas son los de Palo, Pozo de las Mujeres Muertas, y Alto de la Marta (Allande); San Isidro (Aller); Alto de la Bobia (Boal); acceso al túnel de Rañadoriro y Leitariegos (Cangas del Narcea).

Completan la lista el puerto de Tarna (Caso); Cerredo y Campillo (Degaña); Tormaleo (Ibias); Cobertoria (Quirós); Somiedo y San Lorenzo (Somiedo); Ventana (Teverga); Bustellán (Tineo); y Alto de La Garganta (Villanueva de Oscos).