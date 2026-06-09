Chamorro (TSJA) niega "caos" en la implantación de la Oficina Judicial y pide "esperar unos meses" para su evaluación

Reunión de la Comisión Mixta Principado-TSJA, este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro, ha negado que la implantación de la Oficina Judicial haya provocado una situación de "caos". No obstante, ha admitido "algunas disfunciones" en el enjuiciamiento de los casos de género tras el proceso de comarcalización, por lo que ha urgido la incorporación de funcionarios especializados para Oviedo.

El presidente del TSJA y el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, han analizado este martes el impacto del despliegue de la Oficina Judicial, que culminó el pasado mes de abril en los grandes partidos judiciales de la región (Oviedo, Gijón, Avilés, Langreo y Mieres).

En declaraciones previas a la reunión de la Comisión Mixta Principado-TSJA, ambos han coincidido en que, pese a tratarse de un cambio de "gran calado" que ha generado las "disfunciones propias" de un proceso de esta envergadura, el servicio público ha estado garantizado. Con todo, Chamorro ha advertido de que la estabilización del sistema no llegará hasta avanzado el año 2027 y ha reclamado refuerzos de personal especializado, especialmente en el ámbito de la violencia de género.

El presidente del TSJA ha puesto el foco en los efectos de la comarcalización de los juzgados de Violencia sobre la Mujer, señalando que, al no haberse modificado la Ley de Planta Judicial, se están produciendo desajustes. "Aunque el delito se cometa en Llanes y se instruya por el juzgado de Gijón, al final el enjuiciamiento va a seguir viniendo a Oviedo, que es un juzgado que está con mucha carga competencial", ha explicado.

Chamorro ha recordado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) determinó en su día que uno de los cuatro juzgados de lo Penal de Oviedo asumiera en exclusiva estos juicios. Para paliar la carga, el TSJA ya incorporó a una magistrada de refuerzo hace ocho meses, pero el presidente ha urgido al Principado a mejorar los medios materiales y de personal: "Necesitamos un mejor reforzamiento en cuanto a la oficina judicial; funcionarios especializados en violencia de género en el enjuiciamiento, no en la instrucción". El objetivo, ha subrayado, es evitar suspensiones y agilizar las sentencias.

Por su parte, el consejero Guillermo Peláez ha recogido el guante y ha incidido en que el Ejecutivo autonómico abordará una reforma en el Palacio de Justicia de Llamaquique (Oviedo) para dotar a la ciudad de un juzgado de violencia sobre la mujer "acorde a los tiempos actuales" que cuente con circuitos diferenciados para "impedir la confrontación visual entre la víctima y el agresor".

UN PROCESO SIN "CAOS"

Al ser preguntado por el balance de la implantación de la Oficina Judicial, Jesús María Chamorro ha rechazado que se haya vivido una situación de "caos", aunque ha admitido la existencia de problemas que requieren "mejorar y optimizar". Entre las prioridades, ha citado la búsqueda de sedes adecuadas, una digitalización con asistencia técnica y mayor formación y estabilidad para el personal interino.

Chamorro ha pedido "esperar unos meses" para hacer una evaluación rigurosa, ya que actualmente los juzgados están resolviendo asuntos que entraron bajo el modelo anterior. Chamorro prevé un "desfase inicial" con un descenso en el volumen de asuntos despachados en los próximos cuatro o cinco meses, para luego registrar un repunte y alcanzar la estabilización definitiva en 2027. "Ahí veremos si la línea está por encima o por debajo de los buenos resultados que tradicionalmente ha tenido la justicia en Asturias", ha matizado.

Respecto a si la unificación de sedes en Oviedo se resolverá antes de final de año, se ha mostrado confiado pero cauto: "Hace tiempo que lo espero, pero no tengo datos para afirmarlo".

DESPLIEGUE DE LA PLATAFORMA 'ATENEA' Y FORMACIÓN PARA INTERINOS

Por su parte, el consejero Guillermo Peláez ha agradecido a la judicatura asturiana su "implicación" para garantizar la continuidad del servicio durante este proceso de transformación. "No es que hayamos entrado en la oficina judicial y esté todo normal; precisamente ahora es cuando en la praxis vemos cómo implementarla más allá del texto legislativo", ha indicado.

Peláez ha destacado que el objetivo último de la norma es "incluso mejorar" los buenos ratios de resolución de la comunidad. Para ello, ha enmarcado la reunión de la Comisión Mixta dentro de una "amplia agenda" que incluye el plan de renovación de infraestructuras judiciales.

Finalmente, el consejero ha destacado una apuesta decidida por la transición digital mediante el próximo despliegue de la plataforma de gestión profesional 'Atenea', así como el compromiso del Principado para dotar de formación específica tanto en materia de violencia de género como para los funcionarios interinos que ocupan vacantes en la administración de justicia asturiana.