La CHC encomienda al Principado de Asturias la gestión de las nuevas obras de saneamiento de la cuenca media del Nalón

Archivo - Oficinas de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico. - CHC - Archivo

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) y el Principado de Asturias han alcanzado un acuerdo para la encomienda de gestión de las nuevas infraestructuras de saneamiento de la cuenca media del río Nalón, ubicadas en los términos municipales de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba.

A través de este acuerdo, el Principado de Asturias se hace cargo de la explotación, mantenimiento y conservación de las instalaciones ejecutadas por el organismo de cuenca. Las obras suponen una inversión final total de 5.833.098,83 euros --incluyendo la ejecución de los trabajos y la asistencia técnica a la dirección de obra-- y se integran en el proyecto de terminación del saneamiento de la cuenca media del Nalón. Según expone la CHC en una nota de prensa, fueron recibidas el 14 de julio de 2025 y se encuentran en periodo de garantía hasta el 14 de julio de 2028.

Las actuaciones permiten recoger y conducir las aguas residuales de distintos núcleos de los concejos de Morcín, Oviedo y Ribera de Arriba hacia el sistema general de saneamiento. Entre las principales infraestructuras se encuentran el colector interceptor del río Nalón entre Argame y Soto de Ribera, los aliviaderos y bombeos de Argame y Soto de Ribera, el aliviadero de Las Segadas II y los bombeos de Casa Nueva y Palomar. También se han ejecutado los colectores necesarios para incorporar al sistema los núcleos de Santa Eulalia de Morcín, Argame, el Polígono Industrial de Argame, Soto de Ribera y Las Segadas, entre otros.

En conjunto, las nuevas infraestructuras prestan servicio a una población estimada de 12.000 habitantes y amplía hacia aguas arriba el sistema de saneamiento de Las Caldas. Tras su recogida, las aguas residuales se incorporan al colector interceptor general del río Nalón para ser conducidas hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del río Gafo, situada en Casielles.

La medida tiene como finalidad coordinar la gestión de estas instalaciones con el resto del sistema de Las Caldas, cuya explotación y conservación ha sido ya encomendada al Gobierno autonómico mediante un convenio firmado en 2016.

RESPONSABILIDADES DEL PRINCIPADO

En virtud del compromiso asumido, el Principado de Asturias ha pasado a ser responsable del correcto funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones. Entre sus cometidos figuran la gestión de bombeos y aliviaderos, el control de desbordamientos en episodios de lluvia, la disponibilidad de medios para tomas de muestras y aforos, y la regularización de las conducciones de desagüe en los bombeos de Casa Nueva y Palomar.

Los costes derivados de la explotación, conservación y mantenimiento han sido asumidos por el Ejecutivo autonómico. La encomienda no implica la transferencia de la titularidad de las obras ni de las competencias de las administraciones implicadas, manteniendo la Confederación Hidrográfica del Cantábrico sus funciones de inspección del dominio público hidráulico como organismo de cuenca.

La puesta a disposición de las instalaciones se formalizará mediante un acta que recogerá el inventario de las obras, equipos y terrenos, junto con la documentación técnica necesaria para su explotación. El convenio contempla además una comisión técnica mixta para realizar el seguimiento de su cumplimiento y coordinar las actuaciones de ambas administraciones.

La encomienda tendrá una vigencia de quince años desde su entrada en vigor, con posibilidad de prórroga en los términos previstos en el convenio.