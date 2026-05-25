La CHC llama a la precaución en el baño en ríos y advierte de riesgos invisibles en entornos naturales

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OVIEDO 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) ha hecho este lunes un llamamiento a los ciudadanos a extremar la precaución y actuar con responsabilidad en el disfrute del baño en ríos, embalses y otros entornos acuáticos naturales, ante el incremento de esta práctica con la llegada del buen tiempo.

El organismo recuerda que la Ley de Aguas contempla el baño como un uso común que no requiere autorización administrativa, siempre que no exista una limitación expresa. En este sentido, señala que cualquier persona puede bañarse libremente en aguas superficiales en sus cauces naturales, respetando en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes.

No obstante, la CHC subraya que la delimitación de las zonas de baño y el control de la calidad sanitaria del agua corresponden a las comunidades autónomas, mientras que las posibles restricciones pueden derivar también de normativa ambiental, de seguridad o de gestión del dominio público hidráulico.

La Confederación advierte de que el baño en entornos naturales conlleva riesgos que no siempre son visibles, como corrientes impredecibles -que pueden ser más intensas que en el mar-, menor flotabilidad en agua dulce, cambios bruscos de temperatura o la presencia de obstáculos en el fondo que pueden causar lesiones. Asimismo, alerta de que la vegetación acuática puede dificultar el movimiento y generar situaciones de peligro.

Por ello, recomienda adoptar medidas básicas de seguridad, como elegir zonas de baño oficialmente reconocidas, respetar la señalización, evitar áreas prohibidas, utilizar calzado adecuado y prestar atención a los cambios de temperatura para prevenir episodios de hidrocución.

Finalmente, la CHC insiste en que la seguridad es clave para disfrutar del medio natural y apela a un uso responsable de estos espacios, recordando que "sin precaución, no hay diversión".