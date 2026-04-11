La CHC organiza rutas guiadas para acercar la importancia de los ríos a la ciudadanía. - CHC

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) - La Confederación Hidrográfica del Cantábrico convoca la actividad "Los ríos, mucho más que agua", una propuesta de su programa de sensibilización ambiental destinada a acercar a la ciudadanía el valor ecológico, social y cultural de los ecosistemas acuáticos, fomentar su reconocimiento y conservación, y promover actitudes responsables en relación con su uso.

El Organismo organiza dos rutas guiadas gratuitas este domingo 12 de abril, dirigidas a todos los públicos y con un enfoque divulgativo y participativo.

En Asturias, la actividad tendrá lugar en Villaviciosa, con una ruta interpretativa por el río Linares de aproximadamente 1,5 kilómetros, de dificultad sencilla, que comenzará a las 10:00 horas.

En Cantabria, la ruta se desarrollará en Puente Viesgo, a lo largo del río Pas, con un recorrido de 1,7 kilómetros y nivel fácil, con inicio a las 11:00 horas.

Las actividades tendrán una duración aproximada de tres horas y estarán guiadas por personal especializado, que explicará el funcionamiento de los ríos, su biodiversidad, los servicios ecosistémicos que proporcionan y la importancia de su conservación.

La actividad es gratuita y cuenta con plazas limitadas, por lo que es imprescindible la inscripción previa a través del correo electrónico: educacion.ambiental@chcantabrico.es.

Aunque la dificultad del recorrido es baja, los senderos no están adaptados para personas con movilidad reducida. Se recomienda a las personas participantes acudir con calzado cómodo, agua, gorra y protección solar para disfrutar plenamente de la actividad.

Con esta iniciativa, la Confederación Hidrográfica del Cantábrico refuerza su compromiso con la educación ambiental y la implicación de la ciudadanía en la protección de los ríos.