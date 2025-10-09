La CHC trabaja en la conservación de un arroyo en Molín de la Ponte, en Morcín

OVIEDO 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico trabaja en la conservación y mantenimiento del arroyo innominado de Molín de la Ponte.

Según ha informado la CHC, los trabajos se realizan en el marco del Convenio firmado por el Ayuntamiento de Morcín para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal de Morcín, en el que se contempla una inversión de 200.000 euros durante cuatro años. Desde que comenzaron las actuaciones, el pasado 1 de agosto de 2023, se han invertido 116. 903,28 euros.

Las actuaciones se ejecutan a lo largo de 80 metros y cuentan con un presupuesto inicial de 9.000 euros. Las labores principales consisten en la adecuación de la vegetación de ribera arbustiva, así como la retirada de varios árboles en pie con peligro de caída, que puedan formar obstrucciones con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce.