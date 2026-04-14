'Chicos G' ofrecen este sábado en Lugones un concierto tributo a los Hombres G

La directora de la Fundación Municipal de Cultura de Siero, Isabel González, junto a la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos. - AYUNTAMIENTO DE SIERO

SIERO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local del Ayuntamiento de Siero, Aurora Cienfuegos, ha presentado este martes el concierto tributo a Hombres G que llegará a Lugones (SIERO) este fin de semana de la mano de 'Chicos G'. La cita musical se celebrará el sábado, 18 de abril, a las 19.30 horas en el Centro Polivalente Integrado de la localidad.

'Chicos G' ofrecerá un show que recrea el sonido y el espíritu del mítico grupo madrileño, en la que el público podrá revivir los clásicos de los años 80 y 90.

Las entradas tienen un precio general de 9 euros, mientras que los estudiantes podrán adquirirlas en taquilla por 6,75 euros. Están disponibles tanto online como de forma presencial en la taquilla del Centro Polivalente Integrado de Lugones, abierta de lunes a viernes de 17.00 a 20.00 horas y los sábados de 11.00 a 13.00 horas. El día del concierto, la taquilla abrirá dos horas antes del inicio del espectáculo.