Choque entre Barbón y Vox por Sograndio: de la "escuela del delito" al reproche de querer un modelo "como Bukele"

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OVIEDO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha defendido este miércoles el modelo "100% público" del centro de menores de Sograndio y ha recorado que el Gobierno autonómico ya trabaja en el proyecto para construir un nuevo edificio, dado que el actual ya no cumple con las misiones que tenía otorgadas.

Durante el turno de preguntas al presidente en el Pleno de la Junta General, Barbón ha respondido a los reproches de la portavoz de Vox, Carolina López, asegurando que su Ejecutivo "no niega los problemas" y actúa para aportar soluciones, recordando que hace justamente una semana la viceconsejera de Justicia asumió la gestión directa del centro.

En la sesión de control al presidente, López ha planteado a Barbón si Sograndio representa su modelo de gestión de menores, y ha denunciado que los trabajadores del centro "llevan demasiado tiempo soportando una situación insostenible". "Mientras ustedes viven instalados en la propaganda, los trabajadores de Sograndio acuden a su puesto con miedo. Su modelo no protege ni a los menores ni a los profesionales. Han convertido Sograndio en la escuela del delito y en un infierno para los trabajadores", ha afirmado.

López ha recordado que hace más de un año la Inspección General de Servicios detectó graves deficiencias y vulneraciones de derechos fundamentales en el centro y ha criticado que, tras la salida de la anterior directora, el Gobierno optara por una gestión que, según Vox, ha agravado todavía más los problemas existentes.

"Si todo funcionaba tan bien, ¿por qué apenas unos días después tuvieron que intervenir el centro y poner a la viceconsejera al frente? La respuesta es sencilla: porque los problemas eran reales y ya no podían seguir ocultándolos", ha dicho.

Según la portavoz de Vox, la situación actual se caracteriza por un aumento de los altercados, las fugas, las agresiones al personal y los problemas de convivencia, además de un progresivo deterioro de las instalaciones. "La propia Fiscalía de Menores ha advertido del estado de las instalaciones. Estamos hablando de un centro al límite de la habitabilidad, sin plan de autoprotección y con deficiencias que afectan directamente a la seguridad de trabajadores y menores", ha denunciado.

López también ha puesto el foco sobre la situación de los vigilantes de seguridad, asegurando que más de 30 de los 47 efectivos se encuentran actualmente de baja laboral. "Los turnos están incompletos, se cubren puestos críticos con personal sin formación específica y los trabajadores denuncian sentirse abandonados por la Administración. Estamos hablando de padres y madres de familia que salen a trabajar y no saben en qué condiciones van a regresar a casa", ha afirmado.

Vox sostiene que la decisión de situar a la viceconsejera de Justicia al frente de la gestión diaria constituye un reconocimiento implícito del fracaso de la dirección actual. "Si la directora no puede asumir la dirección efectiva del centro, ¿por qué sigue en el cargo? ¿Por qué continúa percibiendo un salario público mientras otras personas tienen que asumir sus responsabilidades?", ha preguntado.

López ha reclamado al Gobierno asturiano que abandone la "improvisación permanente" y adopte medidas inmediatas para recuperar la normalidad en Sograndio. "Esto sí es una urgencia, y no tramitar la ley LGTBI. Lo urgente es proteger a los trabajadores, garantizar la seguridad de los menores, hacer cumplir los contratos públicos y recuperar el orden y la autoridad dentro del centro. Lo que no puede seguir haciendo el Gobierno es mirar hacia otro lado mientras los problemas se agravan cada día", ha remarcado.

En su turno de réplica, el jefe del Ejecutivo asturiano ha afeado la labor de la oposición recriminándoles que confunden su tarea con "simplemente venir y criticar". "Los ciudadanos ahí fuera lo que quieren es saber cuál sería su alternativa", ha argumentado Barbón, instando a López a que "sea valiente" y aclare si su propuesta pasa por un modelo "como Bukele" o por "privatizar los centros de menores".

Respecto a las críticas dirigidas contra la directora del centro, el presidente ha explicado que se convocó un concurso público para su selección y que "fue la única candidata" que se presentó al puesto. "Si hubieran querido optar otros perfiles, que hubieran optado", ha remarcado, para rebatir los reproches sobre su continuidad.

Asimismo, Barbón ha reprochado a la portavoz de Vox que "se le llene la boca" hablando de su respeto por la Policía Nacional y la Guardia Civil pero que guarde silencio ante polémicas que afecten a su honor. "El único político asturiano que salió inmediatamente a defender el honor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y del servicio de escolta fui yo", ha aseverado Barbón, quien ha asegurado que en Vox prefirieran quedarse "esperando instrucciones de Génova".

"Ustedes cabalgan sobre la exclusión, el miedo y el odio; esa es su forma de hacer política y las emociones que les mueven, pero nosotros no estamos ahí", ha criticado Barbón para añadir que "entre su miedo y nuestras soluciones, la mayoría de los educadores y auxiliares se quedan con las soluciones".