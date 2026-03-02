Christoph Fischer (Canadá), gana el Gran Premio del XXXVI Memorial María Luisa de Fotografía

Premio Absoluto: Christoph Fischer (Canadá). - CHRISTOPH FISCHER

OVIEDO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del 36º Certamen Internacional de Fotografía y Vídeo Memorial María Luisa ha hecho público el fallo correspondiente a la edición de 2026, en la que ha sido distinguido con el Premio Absoluto el canadiense Christoph Fischer por su obra Fearless. El jurado ha destacado la imagen por su "poderosa síntesis entre sencillez, emoción, composición y respeto por el entorno natural".

En esta edición se han evaluado 18.059 imágenes y 182 vídeos y documentales procedentes de 78 países. El jurado ha subrayado la "extraordinaria calidad técnica, artística y narrativa" de los trabajos, así como "la creciente sensibilidad medioambiental y fuerza expresiva".

Entre los fotógrafos jóvenes, menores de 19 años, el galardón ha recaído en el francés Lubin Godin por la fotografía Dernières Lueurs.

En las distintas categorías, los ganadores han sido: Filip Hrebenda (Eslovaquia) en Fotografía de Montaña; William Lekki (EE.UU.) en Alpinismo y Deportes de Invierno; Sam Bie (Francia) en Escalada; Marc Marco (España) en Aventura y otros deportes extremos; Azim Khan Ronnie (Bangladés) en Foto de viajes y gentes; Andy Parkinson (Reino Unido) en Mundo de las aves; José Luis Gigirey (España) en Mundo vegetal; Pietro Formis (Italia) en Mundo sumergido; Imre Potyó (Hungría) en Biodiversidad y geodiversidad; Maxime Daviron (Francia) en Paisajes naturales; Noah Wetzel (EE.UU.) en Foto creativa; Bidyut Kalita (India) en Mundo de los pequeños (foto macro), y Juan Zas (España) en el Tema del Año, dedicado al mundo rural.

En la categoría de vídeos, películas y documentales, el Gran Premio Foto Ruano ha sido para Champions of the Golden Valley, del estadounidense Ben Sturgulewski. El jurado ha otorgado además siete premios temáticos y diez menciones de honor.

La exposición al aire libre con una selección de las obras premiadas podrá visitarse desde el 24 de abril en las calles y plazas de Infiesto, mientras que la ceremonia oficial de entrega de premios se celebrará el sábado 25 de abril en el Teatro Filarmónica de Oviedo.