Ciencia concede 2,5 millones en ayudas para proyectos de eficiencia energética en empresas y edificios residenciales

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha concedido 2,49 millones de euros a más de sesenta proyectos promovidos por empresas privadas y comunidades de propietarios, destinados a fomentar el uso de energías renovables y la eficiencia energética. La resolución de estas ayudas, financiadas con fondos propios del Principado de Asturias, ha sido publicada este jueves en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

La convocatoria está dirigida a empresas privadas, autónomos, particulares, entidades sin ánimo de lucro y comunidades de propietarios que realicen inversiones en tecnologías limpias o en sistemas que promuevan el ahorro energético.

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen: Sustitución de calderas por sistemas que utilicen biomasa como fuente térmica. Instalación de turbinas minihidráulicas y aerogeneradores para la producción de electricidad. Sistemas geotérmicos para generar energía térmica (calor o frío). Aprovechamiento de biogás y la instalación de estaciones de repostaje de combustibles alternativos accesibles al público.

Entre los beneficiarios figuran una veintena de empresas de los sectores industrial, comercial y hotelero, así como 35 comunidades de propietarios.