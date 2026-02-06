Ciencia destina 1,7 millones a crear y consolidar 16 empresas de base tecnológica en Asturias

Ciencia fortalece el ecosistema innovador regional con 1,7 millones para la creación y desarrollo de 16 empresas de base tecnológica - PRINCIPADO

OVIEDO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha anunciado este viernes una subvención de un millón y una inversión movilizada de 1,7 millones destinada a la creación y consolidación de 16 empresas innovadoras de base tecnológica (EBT). El Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI), entidad encargada de ampliar el mapa de las EBT, ha presentado las ocho firmas de nueva creación y otras ocho en fase de consolidación.

En la actualidad, Asturias cuenta con más de 200 empresas innovadoras y uno de los índices más altos de supervivencia: más del 73,5% siguen activas tras cinco años. "Esto demuestra el grado de profesionalización de las startups y su peso dentro de la economía regional, en la que crean centenares de puestos de trabajo estables y consolidados en el tiempo", ha precisado Sánchez.

Las actividades empresariales de las empresas beneficiarias de ayudas abarcan ámbitos diversos como las nuevas tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial, ingeniería avanzada, fabricación aditiva, análisis de datos y ciencias de la vida.

"Estamos hablando de nuevos servicios muy innovadores, muy tecnológicos, disruptivos y que avanzan muy rápido. En ese avance y en esos riesgos desde el Gobierno del Principado de Asturias tenemos un muy buen sistema para acompañar", ha explicado el consejero.

NUEVAS EMPRESAS CREADAS

Tal y cómo ha detallado el Ejecutivo autonómico, con la convocatoria de ayudas de 2025, gestionada por la Agencia Sekuens, se han creado ocho empresas, que son las siguientes:

Dejea ES&E Engineering Services & Equipment, que desarrolla un sistema inteligente de aspiración-impulsión de ciclo continuo.

HAL 10000, con el proyecto Radar Pre-Equity, que trabaja en una solución para la detección temprana de startups y grupos de investigación de alto potencial.

Ingeniería Desarrollo e Innovación en Tecnologías Avanzadas Confiables (Iditac), dedicada al desarrollo de productos de automatización avanzada para laboratorios.

HEX61 3D Printing Solutions, especializada en la simulación y optimización de procesos de fabricación aditiva mediante modelos termo-mecánicos aplicados a tecnología DED.

GO2CHAIN, con Cromowin Cam, un sistema inteligente para crear cromos digitales personalizados.

Creative Data Europe, enfocada a soluciones de datos e inteligencia artificial, sostenibles y éticas.

Reluxe Heritage, con la puesta en marcha de ReLuxe Lab, una plataforma tecnológica de predicción visual aplicada a la moda circular.

U4I Talent and Innovation Technologies, desarrolla una plataforma para conectar empresas con talento joven y universidades con el objetivo de impulsar proyectos innovadores.

AYUDAS A EMPRESAS EXISTENTES

Por otra parte, el Principado ha apuntado que también han recibido ayudas otras ocho empresas en fase de consolidación. Estas son:

Acupet Health, busca mejorar la salud de las personas mayores y sus mascotas a través del vínculo que les une, fomentando la ralentización del envejecimiento cognitivo y el cuidado de la mascota.

Agrolinera Astur, que desarrolla tecnologías para facilitar la recogida y valorización de lactosueros y purines en comunidades rurales

Less Than Three, que ofrece servicios DevOps respaldados por una plataforma de observabilidad avanzada.

Platelet Biotechnologies (PlaBitTe). Transforma el conocimiento sobre las plaquetas en productos innovadores para investigación biomédica y medicina regenerativa, garantizando seguridad, trazabilidad y eficacia.

Pragmatech, que desarrolla un software de ayuda a la prescripción de antibióticos basado en inteligencia artificial

Q2 Tec dispone de una plataforma vertebrable IoT verticalizada para la gestión inteligente y optimización del uso del agua en procesos industriales, infraestructuras y uso terciario.

Sherpas Time-Trip Stop, ofrece una solución digital integral para la regulación y gestión de áreas de autocaravanas que transforma la forma en que municipios y gestores operan y conectan con los viajeros itinerantes.

Vumi Portfolio. Se trata de una plataforma de consolidación patrimonial para grandes patrimonios y Family Offices que centraliza la visión de sus activos financieros en un único lugar.

MEJORAR LA VISIBILIDAD DE LAS EBT

Por otra parte, durante la jornada, se ha hecho entrega de los diplomas a seis empresas reconocidas con el sello de calidad Empresa Innovadora de Base Tecnológica (EIBT) 2025: Aritium, Acupet Health, Agrolinera, Platelet Biotechnologies (PlaBiTe), Q2Tec y Sandmair, Boehler & Partner (SBP).

Este sello, según ha detallado el Ejecutivo, aporta mayor visibilidad a las EBT ante inversores e instituciones que ofrecen financiación. La distinción se concede por un comité de valoración integrado por expertos evaluadores de diferentes entidades como Enisa, CDTI, IESE, EOI, Cámara de Comercio de España, Ances (Asociación Nacional de CEEI españoles) y profesionales de otras instituciones en función de la especialidad de las candidaturas. En los últimos años, 86 empresas asturianas han recibido este sello, del que disponen 574 compañías nacionales.

INDUSTRIA DE DEFENSA EN ASTURIAS

Junto a esto, Sánchez ha apuntado que, aunque no va a valorar cuestiones relacionadas con empresas concretas como Indra, el Gobierno asturiano trabaja para que el crecimiento de la industria de defensa genere empleo y actividad en la región.

En su opinión, la industria de defensa es "clave para el futuro" y la apuesta europea por este sector, a través del plan conocido como 'rearmar Europa', "va a durar unos cuantos años", lo que posiciona a Asturias de manera favorable.

Sánchez ha explicado que el objetivo del Principado es fomentar la creación de centros de trabajo en la región y desarrollar un ecosistema empresarial alrededor de este sector. "Ya tenemos empresas en Asturias que están trabajando, que también han incorporado a otras empresas a su cadena de valor, y en esto queremos seguir trabajando", ha concluído.