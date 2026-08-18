Ciencia destina 500.000 euros a impulsar la transferencia de conocimiento y la internacionalización de la I+D+i

OVIEDO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha publicado una nueva convocatoria de subvenciones, dotada con 500.000 euros, para fomentar la transferencia de conocimiento y la internacionalización de la I+D+i, que incorpora como principal novedad una línea específica de apoyo a la creación de empresas innovadoras surgidas de grupos de investigación, las denominadas 'spin-off'.

La convocatoria, gestionada por la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens), con la colaboración de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt), podrá ampliar su dotación hasta en 250.000 euros adicionales antes de la resolución de concesión.

El programa incluye cinco modalidades de actuación. La primera está dirigida a acuerdos internacionales de transferencia tecnológica y licencias de patentes; la segunda, a la organización de misiones empresariales en colaboración con la red Enterprise Europe Network (EEN); y la tercera, a la preparación de propuestas para programas internacionales de I+D+i como Horizonte Europa o EU4Health.

La cuarta modalidad financiará servicios de consultoría especializada para la estructuración y redacción de propuestas internacionales, mientras que la quinta, de nueva creación, apoyará la valorización temprana de resultados de investigación y la creación de tejido empresarial innovador mediante 'spin-off'.

Esta última línea permitirá financiar pruebas de concepto, informes de patentes, prototipos y planes de negocio orientados a la creación de empresas emergentes de base tecnológica.

Podrán acceder a las ayudas empresas, universidades públicas, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, instituciones sanitarias y consorcios con establecimiento productivo en Asturias que desarrollen actividades de I+D+i en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente (S3).

En el caso de la modalidad de 'spin-off', las ayudas se dirigen específicamente a organismos de investigación, universidades, centros tecnológicos y otras entidades de I+D+i interesadas en impulsar la valorización de resultados científicos y tecnológicos con potencial para convertirse en nuevas empresas.

El plazo de solicitud permanecerá abierto desde este martes hasta el 30 de septiembre.