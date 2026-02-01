Miles de personas se movilizan en Navia contra el ERE de ENCE

Movilización contra el ERE de ENCE. - JUAN VEGA/EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas han acompañado este domingo a los trabajadores de ENCE-Navia en una manifestación que partía sobre las 11:30 horas desde el piquete frente a la fábrica rumbo al Ayuntamiento.

Esta movilización es el colofón y se suma a las protestas y a la huelga que desde el pasado martes secundan los trabajadores de la factoría en rechazo al expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por la compañía y que afectará a 96 personas en la planta asturiana de celulosa.

El comité de empresa define el ajuste laboral como "un auténtico atentado social" que busca "eliminar casi un tercio del empleo que genera la fábrica" para lograr un ahorro "irrisorio" en los costes de producción.

Además de las protestas de la plantilla cuenta con los apoyos políticos y sociales. Así, en la manifestación han participado el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos Líndez; el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo; el diputado de Foro, Adrián Pumares y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

POSTURA DE LA EMPRESA

La empresa, por su parte, mantiene que el ERE de 96 trabajadores en la biofábrica de Navia se enmarca en su Plan de Eficiencia y Competitividad del negocio de celulosa para el periodo 2026-2027, diseñado tras encadenar cuatro trimestres consecutivos de pérdidas y en un contexto de elevada volatilidad de precios y aumento de costes.

El programa pivota sobre la adopción de soluciones de inteligencia artificial, la reingeniería y automatización de procesos y la racionalización operativa, cambios que, según la compañía, obligan a una "reducción ordenada" de la estructura de personal mediante despidos colectivos hasta 2027.