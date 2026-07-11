Cierre al tráfico en el centro de Llanes por el bum del verano: estas son las calles afectadas hasta septiembre

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OVIEDO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Como cada año en verano, el Ayuntamiento de Llanes ha cerrado al tráfico rodado de la vía principal de la villa (calles Nemesio Sobrino, Castillo, Mercaderes, y Las Barqueras) tanto de vehículos a motor como de bicicletas y monopatines, en el horario comprendido entre las 19.00 y las 0.00 horas.

Según ha explicado el Ayuntamiento, se trata de una medida que ha entrado en vigor este viernes 10 de julio y se prolongará hasta el martes 8 de septiembre. El objetivo principal de la actuación es el de propiciar que los vecinos y visitantes puedan disfrutar de la calle principal, desde la plaza de Las Barqueras, al final de la calle Pidal, hasta la intersección de la calle Nemesio Sobrino con la calle Alfonso IX.

Con la adopción de esta medida el Ayuntamiento llanisco pretende "garantizar y aumentar" la seguridad de los peatones, priorizando su tránsito en estas fechas de tanta afluencia de visitantes, además de facilitar la actividad comercial de los distintos negocios existentes en la villa.

Para informar tanto a los automovilistas como a las personas que circulen en bicicleta o monopatín de las medidas de tráfico adoptadas, se colocará un panel informativo en la rotonda de El Rinconín, con la recomendación de acceder por la zona Llanes Oeste y emplear los aparcamientos existentes en las zonas de La Talá, El Sablón o el IES de Llanes.