Cinco de los ocho fugados de Sograndio ya han sido localizados y están de vuelta en el centro

Guillermo Peláez, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cinco de los ocho internos que se fugaron la pasada semana del Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio (Oviedo) ya han sido localizados por las fuerzas de seguridad y ya están de vuelta en el centro. Los fugados aprovecharon dos revueltas en el complejo que tuvieron lugar en dos días diferentes para huir. Los sucesos llevaron a la directora del centro, Aida Rodrigo, a presentar su dimisión el viernes.

Así lo ha confirmado el consejero de Hacienda, Justicia y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. Ha dicho que ahora el Gobierno asturiano analizará las candidaturas para designar al nuevo director por un procedimiento de libre designación que "tiene sus plazos". Mientras tanto, Rodrigo seguirá ocupando el cargo en funciones.

Peláez ha calificado los dos sucesos de la semana pasada como "graves incidentes" en los que incluso se comprometió la integridad física de los vigilantes. Ha reiterado que se encargará una auditoría de seguridad sobre lo ocurrido y que se depurarán las responsabilidades que corresponda.

Se ha reforzado el número de vigilantes con la misma empresa. Según Peláez los servicios jurídicos advirtieron de sus dudas ante la posibilidad de recurrir a otras compañías.

No obstante, el dirigente asturiano ha señalado que uno de los problemas que existen en materia de seguridad es la falta de mano de obra cualificada en ese sector.

Actualmente hay 53 internos en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio (Oviedo). Pero de ellos, 23 son mayores de edad. Uno de los problemas que existen, según Peláez, es el cambio de perfil de las personas que están internas, lo que casi convierte el complejo en un centro penitenciario de mayores, cuando no lo es.

Por ello, el Gobierno del Principado ha iniciado acciones para derivar a determinados internos con un perfil que no corresponde a Sograndio al Centro Penitenciario de Asturias, en Villabona.

"El centro de menores de Sograndio no puede convertirse en un centro penitenciario porque, sobre todo, quienes más lo van a sufrir, aparte del personal socioeducativo y los vigilantes, son precisamente aquellos menores de edad que están allí cumpliendo su condena", ha explicado.

El Ejecutivo también ha recurrido a un contrato de emergencia para siete nuevas habitaciones para los menores, dado que las que existen resultan insuficientes. En cualquier caso, Peláez ha recordado que la intención del Gobierno es construir un nuevo centro.