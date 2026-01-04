Cinco puertos de montaña requieren el uso de cadenas para circular

Archivo - Autopista del Huerna. - EUROPA PRESS. - Archivo

OVIEDO, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cinco puertos de montaña del Principado requieren este domingo del uso de cadenas para circular, según se recoge en la página del 112-Aasturias.

Se trata del puerto de San Isidro, en Aller; el puerto de Tarna en el concejo de Caso; el puerto de Somiedo ubicado en el concejo del mismo nombre, el puerto de San Lorenzo en ese mismo municipio y el puerto de Ventana, en teverga.

Así mismo desde la página web del 112-Asturias se advierte de la necesidad de precaución a la hora de circular por la autopista del Huerna, la AP-66.

Además se requiere el uso de cadenas para circular por la AS-264 entre Sotres y el limite con Cantabria, en Cabrales y permanece cearrado el acceso a los Lagos de Covadonga.