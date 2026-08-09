Cincuenta lápidas en la Plaza del Marqués: la protesta antitaurina que busca frenar los toros en Gijón

Archivo - Plaza de Toros de Gijón, El Bibio. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Activistas de las organizaciones AnimaNaturalis, CAS International y Asturies Antitaurina han organizado para este domingo en la Plaza del Marqués de Gijón una "ceremonia colectiva" con la que van a llevar a cabo un acto de homenaje a los toros muertos durante la última temporada en las plazas de España. En el evento, cincuenta personas portarán lápidas con los nombres de los animales sacrificados.

La convocatoria se ha organizado a pocos días del inicio de la Feria Taurina de Begoña en el coso de El Bibio, programada entre el 13 y el 17 de agosto. La portavoz de AnimaNaturalis en España, Cristina Ibáñez, ha afirmado que la iniciativa busca "poner nombre a esos animales porque invisibilizarlos es la primera condición para que esto siga ocurriendo".

Ibáñez ha vinculado también la celebración de festejos con las declaraciones institucionales en la región, en referencia a la proposición no de ley aprobada por la Junta General del Principado de Asturias que declara las corridas de toros como maltrato animal y solicita la modificación de la Ley 18/2013.

Las asociaciones recuerdan que el regreso de los festejos taurinos a la plaza de El Bibio, de propiedad municipal y declarada Bien de Interés Cultural, se ha producido tras la decisión de la actual alcaldesa, Carmen Moriyón, de recuperar la feria en 2024. Las corridas habían quedado suspendidas en 2021 por acuerdo de la anterior regidora socialista, Ana González, a raíz de la polémica suscitada por los nombres de dos toros lidiados esa temporada.

RECHAZO SOCIAL A LA TAUROMAQUIA

Desde las organizaciones convocantes se ha señalado que el respaldo a la tauromaquia mantiene una tendencia descendente en el conjunto del Estado. Según datos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura (2024-2025), el 8% de la población ha asistido a algún festejo taurino en el último año.

Han mencionado a su vez un estudio de la Fundación BBVA de 2025, que sitúa el rechazo a esta práctica en el 77% de la ciudadanía, con una valoración media que ha caído al 1,8 sobre 10. Asimismo, una encuesta de Sigma Dos publicada en abril de 2025 señala que el 78% de los españoles no se considera taurino y un 48% se muestra partidario de retirar la protección de la tauromaquia como patrimonio cultural.