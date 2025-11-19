Un cine forum en torno a la película 'Respirando bajo el agua' abre este jueves el programa del 25-N

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un cine forum en torno a la película 'Respirando bajo el agua' abre este jueves 20 de noviembre el programa del 25-N en Avilés. La Concejalía de Igualdad ha diseñado un amplio listado de propuestas para conmemorar un año más el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Las charlas, los talleres de manualidades y especialmente el cine tienen cabida en una semana de actividades que arranca mañana a las 18.00 horas en la Casa de Cultura, con la proyección de la citada película y el posterior coloquio en el que participarán Vanesa Fernández Cuetos, asesora jurídica del Centro Asesor de la Mujer y Yoanna Magdalena Benavente, coordinadora de la Red de Casas de Acogida.

'Respirando bajo el agua' es un drama luxemburgués de 2024, coescrito y dirigido por Eric Lamhène. El estreno mundial de la película se produjo en el Festival de Cine de Varsovia el 12 de octubre de 2024. Refleja un drama social que sigue el viaje de la protagonista, Emma, una mujer embarazada que huye de los malos tratos.