El cineasta Dani Kouyaté abordará la tradición y la modernidad africanas en un encuentro con el público en Avilés

El director, guionista, actor, narrador y dramaturgo Dani Kouyaté. - AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

AVILÉS 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director, guionista, actor, narrador y dramaturgo Dani Kouyaté mantendrá este lunes, 9 de noviembre, un encuentro con el público en el Centro de Servicios Universitarios de Avilés para hablar sobre las tradiciones y las realidades contemporáneas del continente africano. La cita tendrá lugar a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

La actividad, titulada 'De la tradición a la modernidad. Dani Kouyaté, un grito en el siglo XXI', forma parte de la primera edición de 'Otoño e invierno africanistas en Avilés', un ciclo organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación El Pájaro Azul, la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo y la Universidad de Oviedo.

La iniciativa pretende acercar al público la literatura, la música, el cine y otras manifestaciones de las culturas africanas. Antes de la charla, Kouyaté mantendrá un encuentro con alumnado del IES Menéndez Pidal, a las 12.00 horas.

Nacido en Burkina Faso en 1961, el cineasta desarrolla una obra caracterizada por la recuperación de la tradición oral africana, la reflexión sobre la identidad cultural y el análisis de las relaciones entre memoria, poder y sociedad. Su filmografía conecta las antiguas leyendas africanas con las sociedades contemporáneas.

Su último largometraje, 'Katanga - La danza de los escorpiones' (2025), es una adaptación africana de 'La tragedia de Macbeth', de William Shakespeare. La película recibió seis distinciones en la edición de 2025 del Festival Panafricano de Cine y Televisión de Uagadugú (FESPACO), entre ellas el Étalon d'or de Yennenga, y cuatro premios en los African Movie Academy Awards (AMAA), celebrados en Lagos, Nigeria.

El filme también ha sido distinguido en citas internacionales como el Festival Internacional de Cine Francófono de Namur, en Bélgica; el Festival Cine y Migración de Agadir, en Marruecos, y los '7 Jours du 7e Art' de Conakry, en Guinea.

Kouyaté estudió cine en el Instituto Africano de Estudios Cinematográficos de Uagadugú y amplió su formación en París con estudios de antropología y estética cinematográfica. En 1995 realizó su primer largometraje, 'Keïta! L'Héritage du griot', con el que comenzó su reconocimiento internacional.

Entre sus trabajos figuran también 'Sia, el sueño de la pitón' (2001), sobre las relaciones entre religión, poder y superstición; 'Ouaga Saga' (2004), una comedia centrada en las aspiraciones y dificultades de jóvenes de Uagadugú, y 'Soleils' (2013), codirigida con Olivier Delahaye, que reflexiona sobre la historia y las relaciones entre África y Europa.

En 'Medan vi lever' ('Mientras vivimos', 2016), rodada en Suecia, el director aborda las experiencias de los africanos que viven fuera de sus países de origen y los conflictos vinculados a la pertenencia, la memoria y la identidad.